В "Динамо" неудовлетворены работой судейского корпуса при Мажиче

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о работе судейского корпуса под руководством Милорада Мажича.
Фото: РФС
По словам Пивоварова, в клубе неудовлетворены работой Мажича.

- Был определённый прогресс, что-то было сделано, но текущая ситуация неудовлетворительная. Это недопустимо на таких стадиях, - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

Милорад Мажич является руководителем департамента судейства РФС с 2023 года. Ранее он был арбитром и обслуживал матчи чемпионатов Египта, Катара, Румынии и Сербии, а также был главным судьей на финале Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1).

Весной Мажич несколько раз приходил в студию федерального канала "Матч ТВ", чтобы разобрать работу российских арбитров и объяснить их решения.

