"Мы намного сильнее контролировали игру". Тимощук - о победе "Зенита" над ЦСКА

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о победе над ЦСКА в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тимощука, "Зенит" контролировал ход встречи и одержал волевую победу.

- Очень классной по результату получилась игра. Не ожидали, что начнём проигрывать в счёте, но волевые победы всегда приятно вырывать.
Заработали необязательный пенальти. Мы намного сильнее контролировали игру, - цитирует Тимощука "Советский спорт".

В 28 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над ЦСКА со счетом 3:1, забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике, в составе хозяев - Иван Обляков (пенальти).

По итогам 28 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 62 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла, однако южане имеют одну игру в запасе.

