Дуран: если судьи поставили пенальти, значит, было нарушение

- Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить ещё, но соперник хорошо играл в обороне.
Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение.
Если говорить про Кондакова — это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше, - цитирует Дурана Metaratings.
Вчера, 18 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки в первом тайме встречи. Махачкалинцы покинули розыгрыш Кубка России.
В следующем этапе Кубка страны команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.