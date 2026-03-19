Ву - о Кубке России: "Спартак" готов отомстить "Зениту"

"Мы, конечно же, готовы отомстить "Зениту". Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть.Мы знаем, что игра с "Зенитом" будет сложной, но у нас достаточно сил", - сказал Ву Metaratings.
Вчера, 18 марта, состоялся ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 1:0, но вылетели в Путь регионов по сумме двух встреч.
Матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в период с 7 по 9 апреля, точная дата будет известна позже.