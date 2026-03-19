Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Лион
20:45
СельтаНе начат
Мидтьюлланд
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
20:45
ГенкНе начат
Астон Вилла
23:00
ЛилльНе начат
Бетис
23:00
ПанатинаикосНе начат
Рома
23:00
БолоньяНе начат
Порту
23:00
ШтутгартНе начат

Ву - о Кубке России: "Спартак" готов отомстить "Зениту"

Футболист "Спартака" Кристофер Ву высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что у команды достаточно сил, чтобы противостоять "Зениту".

"Мы, конечно же, готовы отомстить "Зениту". Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть.
Мы знаем, что игра с "Зенитом" будет сложной, но у нас достаточно сил", - сказал Ву Metaratings.

Вчера, 18 марта, состоялся ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 1:0, но вылетели в Путь регионов по сумме двух встреч.

Матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в период с 7 по 9 апреля, точная дата будет известна позже.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится