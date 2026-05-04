Легионер "Спартака" высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Вингер "Спартака" Маркиньос высказался о предстоящем матче Кубка России с ЦСКА.
По словам Маркиньоса, он с нетерпением ждет матч с ЦСКА, который является очень важным для "Спартака".

- С нетерпением ждём игру с ЦСКА. Это будет большой матч, дерби.

Очень важная игра, которая может нам позволить выйти в Суперфинал Кубка. Матчи с ЦСКА всегда очень напряженные. Мы сконцентрированы и готовимся, - приводит слова Маркиньоса "Чемпионат".

В среду, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем поле ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния сыграет в Суперфинале турнира.

Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея. Сегодня, 4 мая, стало известно об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов

