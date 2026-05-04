Легионер "Спартака" высказался о предстоящем матче с ЦСКА

- С нетерпением ждём игру с ЦСКА. Это будет большой матч, дерби.
Очень важная игра, которая может нам позволить выйти в Суперфинал Кубка. Матчи с ЦСКА всегда очень напряженные. Мы сконцентрированы и готовимся, - приводит слова Маркиньоса "Чемпионат".
В среду, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем поле ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния сыграет в Суперфинале турнира.
Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея. Сегодня, 4 мая, стало известно об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов