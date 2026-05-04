Экс-легионер "Оренбурга": я бы хотел вернуться в Россию

Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

Я бы хотел вернуться в Россию, тут никаких сомнений. И если какой-то клуб заинтересуется моей кандидатурой, все обсудим, - приводит слова Гойковича "РБ Спорт"

По словам Гойковича, у него нет предложений из России, но он хотел бы вернуться.- Есть ли предложения из России? Пока ничего нет. Посмотрим, что произойдет после этого сезона.На данный момент Ренато Гойкович выступает за боснийский клуб "Сараево", его контракт истекает в конце мая текущего года.Ранее центральный защитник был игроком "Оренбурга", в составе которого вышел на поле в 99 матчах и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.