Экс-легионер "Оренбурга": я бы хотел вернуться в Россию

Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Гойковича, у него нет предложений из России, но он хотел бы вернуться.

- Есть ли предложения из России? Пока ничего нет. Посмотрим, что произойдет после этого сезона.
Я бы хотел вернуться в Россию, тут никаких сомнений. И если какой-то клуб заинтересуется моей кандидатурой, все обсудим, - приводит слова Гойковича "РБ Спорт".

На данный момент Ренато Гойкович выступает за боснийский клуб "Сараево", его контракт истекает в конце мая текущего года.

Ранее центральный защитник был игроком "Оренбурга", в составе которого вышел на поле в 99 матчах и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.

