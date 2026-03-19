"В этом мы сильнее всех в лиге". Игрок "Балтики" назвал преимущество команды в этом сезоне

Нападающий "Балтики" Брайан Хиль ответил, за счет чего команда так сильно выступает в этом сезоне.

Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге", - сказал Хиль.

На сегодняшний день "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградская команда набрала 39 очков в 21 туре и на семь баллов отстает от первой строчки.



В нынешнем чемпионате "балтийцы" потерпели всего 2 поражения, 9 раз сыграли вничью и одержали 10 побед. На текущий момент подопечные Андрея Талалаева пропустили меньше всех мячей - 9, а также лидируют по числу "сухих" матчей - 13.



