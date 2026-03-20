"Это была системная ошибка. Я ее разобрал". Шаронов - об игре "Динамо" при Карпине

Тренер "Динамо" Роман Шаронов высказался об игре команды при главном тренере Валерие Карпине.
"Я разбирал игру "Динамо" и видел много проблем в переходной фазе. Когда они атаковали, пропускали очень много контратак. Уделялось этому внимание на тренировках или нет, я не знаю.

Это была системная ошибка. Я ее разобрал. Но говорить, хороший или плохой, не стану", - сказал Шаронов.

Роман Шаронов вошел в тренерский штаб Ролана Гусева в московском "Динамо" в январе этого года. Ранее он проходил в клубе стажировку.

Напомним, Валерий Карпин возглавлял бело-голубых с июня по ноябрь 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых потерпела 9 поражений, 5 раз сыграла вничью и одержала 8 побед. За это время динамовцы забили 42 мяча и 39 голов пропустили.

Источник: "РБ Спорт"

