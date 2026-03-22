Джику отметил, что "Спартаку" надо становиться лучше во всех направлениях

"Спартаку" надо совершенствоваться во всех направлениях. Даже если ты побеждаешь, тебе нужно становиться лучше.
Мы работаем как команда. Если пропускаем, то как команда, если не забиваем — то же самое. Не нужно искать оправданий", — отметил Джику в беседе с Metaratings.
Сегодня, 22 марта, "Спартак" сыграет в гостях с "Оренбургом" в рамках 22 тура Российской Премьер-Лиги. Накануне команда выиграла у московского "Динамо" со счётом 1:0 в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, но этого не хватило для выхода в финал верхней сетки турнира, так как в первой встрече спартаковцы уступили 2:5.
Во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка "Спартак" сыграет в гостях с "Зенитом".