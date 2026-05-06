Кобнан - об игроке "Краснодара": он может стать отличным тренером

Футболист "Краснодара" Мозес Кобнан высказался о своем одноклубнике.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что Джон Кордоба может стать отличным тренером.

"Думаю, Кордоба может стать отличным тренером после завершения карьеры футболиста. У него очень много опыта. Он отличный парень! Джон всегда выкладывается на 100 процентов и хочет того же от всех в команде", - сказал Кобнан Legalbet.

Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" форвард провел 37 матчей, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

