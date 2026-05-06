Мостовой назвал фаворита в матче "Спартак" - ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой заявил, что фаворитом является "Спартак".

"Матч для "Спартака" всё равно будет тяжелым, потому что ЦСКА всё равно хорошая команда. Да, Мойзес и Акинфеев не сыграют, но команда же не может с тем же составом за два месяца разучиться играть в футбол.

Для меня "Спартак" фаворит - 55 на 45. Играют на поле футболисты, а не те, кто стоят на бровке", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Ранее, 4 мая, пресс-служба "армейцев" объявила о расторжении соглашения с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.

Сегодня, 6 мая, состоится матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

