Мостовой назвал фаворита в матче "Спартак" - ЦСКА

"Матч для "Спартака" всё равно будет тяжелым, потому что ЦСКА всё равно хорошая команда. Да, Мойзес и Акинфеев не сыграют, но команда же не может с тем же составом за два месяца разучиться играть в футбол.
Для меня "Спартак" фаворит - 55 на 45. Играют на поле футболисты, а не те, кто стоят на бровке", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Ранее, 4 мая, пресс-служба "армейцев" объявила о расторжении соглашения с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.
Сегодня, 6 мая, состоится матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.