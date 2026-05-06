Карседо высказался о борьбе "Спартака" за бронзу в текущем сезоне РПЛ

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о шансах "Спартака" занять третье место в текущем сезоне РПЛ.
Испанский специалист заявил, что команда постарается взять максимум в предстоящих матчах РПЛ.

"Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре , но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить.

Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата", - сказал Карседо Metaratings.

На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 28 матчах. Красно-белые одержали 14 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

На третьем месте в чемпионате России находится московский "Локомотив" с 50 баллами в своем активе.

