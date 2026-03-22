Литвинов удвоил преимущество "Спартака" в матче с "Оренбургом"

Полузащитник " Спартака " Руслан Литвинов отличился в выездной игре 22 тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом".

Фото: ФК "Спартак"

Литвинов отметился на 25-й минуте встречи, сделав счёт 2:0. Первый гол на 17-й минуте забил форвард красно-белых Ливай Гарсия.



Игра стартовала в 13:45 мск на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

