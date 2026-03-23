Капитан "Локомотива" прокомментировал победу над "Акроном"

Капитан "Локомотива" Антон Митрюшкин высказался о победе над "Акроном" (5:1) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Митрюшкина, команде было важно победить при своих трибунах.

- Был такой период... Было важно победить при своих трибунах и болельщиках.

В Самаре... Такое бывает, усталость накапливается, хотя и ротация была. Кто играл в футбол — понимает, что такое бывает. Пропустили ненужный гол, хотя контролировали игру. Важно сосредоточиться на чемпионате, - приводит слова Митрюшкина "СЭ".

Вчера, 22 марта, московский "Локомотив" на домашнем стадионе одержал разгромную победу над тольяттинским "Акроном" в матче 22 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 5:1. Авторами забитых мячей стали Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, в составе гостей - Кевин Аревало. Отметим, что все голы были забиты в первом тайме встречи.

По итогам 22 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 44 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на десятой строчке с 22 баллами в своем активе.

