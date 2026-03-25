Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", за нападающим "Спартака" следят в Италии, однако до конкретных предложений дело пока не дошло.
Костариканец присоединился к московской команде в январе 2024 года. С тех пор он провёл 79 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Текущая стоимость форварда оценивается в 14 миллионов евро.
После 22 туров красно-белые с 38 очками занимают шестое место в чемпионате.
Клубы Серии А интересуются нападающим "Спартака" - источник
Манфред Угальде попал в сферу интересов европейских клубов.
