Билялетдинов объяснил смысл товарищеских матчей сборной России

Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России.
Фото: РФС
Специалист отметил, что такие игры важны для оценки молодых футболистов и расширения круга соперников.

- Раз играем товарищеский матч, хотя бы расширим географию, посмотрим на команду из Центральной Америки. Пусть будет хотя бы маленький плюсик на фоне одного большого минуса, - цитирует Билялетдинова "Газета.ру".

В конце марта сборная России проведёт два контрольных матча: 27 марта команда примет Никарагуа в Краснодаре, а 31-го сыграет с Мали в Санкт-Петербурге.

Отметим, что с 2022 года национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи - из-за санкций со стороны ФИФА сборная не участвует в официальных турнирах.

