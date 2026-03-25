Билялетдинов объяснил смысл товарищеских матчей сборной России

- Раз играем товарищеский матч, хотя бы расширим географию, посмотрим на команду из Центральной Америки. Пусть будет хотя бы маленький плюсик на фоне одного большого минуса, - цитирует Билялетдинова "Газета.ру".
В конце марта сборная России проведёт два контрольных матча: 27 марта команда примет Никарагуа в Краснодаре, а 31-го сыграет с Мали в Санкт-Петербурге.
Отметим, что с 2022 года национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи - из-за санкций со стороны ФИФА сборная не участвует в официальных турнирах.