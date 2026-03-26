Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

Защитник "Спартака" высказался о предстоящем матче Кубка России против "Зенита"

Защитник "Спартака" Кристофер Ву поделился ожиданиями от игры с "Зенитом" в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"В матче чемпионата мы играли хорошо, но совершили несколько ошибок.

Думаю, если мы избежим этих ошибок, то можем победить в кубковой игре и забить, как сделали это в матче с "Оренбургом". Возможность выиграть Кубок России для нас — большая мотивация", - сказал Ву.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится 8 апреля. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Проигравший по итогам встречи завершит выступление на турнире.

Напоним, ранее команды встречались в 21-м туре Российской Премьер-Лиги 14 марта. Поединок завершился гостевым поражением красно-белых со счетом 0:2.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится