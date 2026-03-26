Экс-игрок "МЮ" назвал лучшего легионера в истории российского футбола

Российский тренер Андрей Канчельскис ответил, кого он считает лучшим иностранным игроком в истории чемпионатов России.
"Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он многого добился в ЦСКА... Это нападающий, который цепляется за все мячи. У него было очень сложно отобрать мяч.

Вагнер маленького роста, коренастый, здорово прикрывал мяч корпусом. Это большое дело, когда нападающий так цепляется за мяч. Он играл большую роль для ЦСКА", - сказал Канчельскис.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в период с зимы по лето 2013 года. За это время нападающий провёл 259 матчей во всех турнирах, забив 124 гола и отдав 53 результативные передачи. В составе армейского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА.

Напомним, на этой неделе 41-летний бразилец сообщил о звершении игровой карьеры.

