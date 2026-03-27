Отец Еременко: Роман точно усилил бы нынешний "Зенит"

Алексей Еременко, отец футболиста Романа Еременко, высказался о текущей форме игрока.
Фото: ФК "Динамо"
"Что касается Романа, он сейчас в сумасшедшей форме, у него лучшие показатели в команде, а о технике и говорить не надо. Нынешний "Зенит" Роман точно усилит", - сказал Еременко "РБ Спорту".

Роман Еременко выступал за московские ЦСКА и "Спартак", казанский "Рубин" и "Ростов". Он является чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России.

На данный момент атакующий полузащитник выступает за финский "Гнистан". Всего за клуб 39-летний футболист провел 39 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

