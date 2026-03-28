Губерниев высказался о матче сборной России против Никарагуа

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче между сборными России и Никарагуа.
Комментатор заявил, что сборная России в матче против Никарагуа провела второй тайм лучше, чем первый.

"Мне очень странно было слышать от Валерия Георгиевича (Карпина), что они не ожидали от Никарагуа такой неуступчивой борьбы.

Мы, футбольные обозреватели и эксперты, которые давно следим за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали. В целом, выиграли, второй тайм провели лучше, чем первый, и порадовали болельщиков в Краснодаре", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

Вчера, 27 марта, в Краснодаре состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились левый вингер Лечи Садулаев, полузащитник Александр Головин и форвард Константин Тюкавин.

На данный момент национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке в рейтинге сборных ФИФА. Россия находится на 36-м месте.

