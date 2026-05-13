"Арсенал" поборется с "ПСЖ" за форварда "Атлетико" — источник

Как сообщает ESPN, в сферу интересов французского "Пари Сен-Жермен" и лондонского "Арсенала" входит один и тот же нападающий мадридского "Атлетико".

Фото: Getty Images





"Арсенал" также включился в борьбу за игрока — клуб считает Альвареса приоритетным кандидатом для усиления линии атаки. Примечательно, что "Атлетико" расставаться с аргентинцем не хочет. Ранее приобрести футболиста пыталась "Барселона", но предложение каталонцев было отклонено.



Хулиан Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. В составе "матрасников" форвард провёл 106 матчей, забил 49 мячей и отдал 17 результативных передач, включая 49 игр, 20 голов и 9 ассистов в сезоне 2025/2026. Контракт Альвареса с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 90 млн евро. Речь идёт об аргентинце Хулиане Альваресе. По данным источника, "ПСЖ" и " Арсенал " изучают возможность приобретения аргентинского форварда ближайшим летом. Накануне сообщалось, что французский клуб может заплатить более 150 млн евро за его переход. Первоначальное предложение по трансферу парижане озвучат в ближайшее время."Арсенал" также включился в борьбу за игрока — клуб считает Альвареса приоритетным кандидатом для усиления линии атаки. Примечательно, что "Атлетико" расставаться с аргентинцем не хочет. Ранее приобрести футболиста пыталась "Барселона", но предложение каталонцев было отклонено.Хулиан Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. В составе "матрасников" форвард провёл 106 матчей, забил 49 мячей и отдал 17 результативных передач, включая 49 игр, 20 голов и 9 ассистов в сезоне 2025/2026. Контракт Альвареса с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 90 млн евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал