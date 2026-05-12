Бубнов оценил вероятность перехода Батракова в "ПСЖ"

"Батраков, он может сыграть под нападающими.Потому что там Фабиан [Руис], Невеш, ну, спокойно он может с ними конкурировать. Тем более по показателям. У Невеша 31% брака, у Фабиана – 25%", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.