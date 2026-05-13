Ерохин рассказал, общался ли с игроками "Динамо" Лунёвым и Сергеевым

"Ещё не писал Лунёву, но мы периодически общаемся. У него получился эмоциональный матч всё-таки — не захотел его тревожить после игры. Позже обсудим с ним тот момент!
Ивана Сергеева поздравил с днём рождения. У него же праздник, так что написал ему", — рассказал Ерохин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Благодаря победе "Динамо" над "Краснодаром" со счётом 2:1, а также выигрыше "Зенита" у "Сочи" с таким же результатом питерцы возглавили турнирную таблицу Премьер-Лиги с 65 очками, опередив "быков" на 2 балла.
В заключительном туре "Зениту" достаточно сыграть с "Ростовом" вничью.