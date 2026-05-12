Бывший арбитр ФИФА прокомментировал назначение пенальти в ворота "Локомотива" в матче с "Балтикой"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота "Локомотива" в матче с "Балтикой".
Фото: ФК "Балтика"
"Это фол, потому что перед тем, как сыграть в мяч, защитник "Локомотива" локтем попадает в лицо сопернику.
Судья почему?то этого не видит, но есть VAR, который хорошо вмешивается и правильно назначает пенальти", - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".

"Балтика" уступила "Локомотиву" на их поле 0:1, а Сергей Петров не реализовал пенальти. После поражения калининградцы остались на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.

Заключительный матч сезона команда проведёт дома против московского "Динамо" 17 мая.

