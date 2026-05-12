Матчи Скрыть

Тюкавин поделился эмоциями от победы над "Краснодаром"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о победе над "Краснодаром" в матче 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Понятно, что в последних встречах между "Динамо" и "Краснодаром" не было голов, а с нашей стороны — побед.
Сегодня мы добыли эту победу дома, очень рады", - сказал Тюкавин "Советскому Спорту".


Матч "Динамо" - "Краснодар" завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура проходила в Москве вчера, 11 мая, на стадионе "ВТБ Арена". Встреча, которую обслуживала судейская бригада Инала Танашева, завершилась поражением краснодарской команды со счетом 1:2. Победный мяч на 90+3 минуте забил нападающий бело-голубых Иван Сергеев.

По итогам предпоследнего тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. В заключительном матче чемпионата "быки" сыграют на своем поле против "Оренбурга".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится