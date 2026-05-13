Минимум четыре клуба проявляют интерес к форварду "Баварии" — источник

Как сообщает издание Bild, на нападающего мюнхенской "Баварии" претендует как минимум четыре клуба — три европейских и один саудовский.

Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2033 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 40 млн евро. Речь идёт о сенегальце Николасе Джексоне, который сезон 2025/2026 провёл в мюнхенском клубе на правах аренды из лондонского "Челси". В конце апреля "Бавария" сообщила, что не будет выкупать права на Джексона за требуемые английским клубом 56 млн фунтов, а это значит, что по завершении арендного соглашения форвард вернётся в Лондон.Ожидается, что "Челси" также не будет интегрировать Джексона обратно в состав команды и постарается найти для него покупателя, хотя окончательно это зависит от нового главного тренера лондонцев, который в данный момент пока не назначен.По данным источника, вероятность трансфера Джексона привлекла внимание итальянских "Ювентуса" и " Милана ", турецкого "Фенербахче", а также саудовского "Аль-Ахли".В составе "Баварии" Джексон провёл 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи, выиграв с командой Бундеслигу. За "Челси" с 2023 по 2025 год Николас отыграл 81 матч, забил 30 голов и отдал 12 ассистов, став победителем Лиги конференций УЕФА (2024/2025) и Клубного чемпионата мира (2025).Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2033 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 40 млн евро.

