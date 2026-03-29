Чайка
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Губерниев дал совет Карпину перед матчем с Мали

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче сборной России против Мали.
Фото: РФС
Комментатор заявил, что в спорте главным является результат.

"Зачем заниматься спортом, чтобы не выигрывать?

Я Валерию Георгиевичу Карпину посоветую думать не только об игре, но и результате тоже.
Потому что он говорил, что результат - не главное, это странно. В спорте результат главное, а игра - это сопутствующий фактор", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

31 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Мали. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее, 27 марта, подопечные Валерия Карпина одержали победу над национальной командой Никарагуа со счетом 3:1.

