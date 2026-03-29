Голкипер сборной России назвал сильное качество Карпина

Голкипер "Локомотива" и сборной России Антон Митрюшкин высказался о Валерии Карпине.
Футболист заявил, что после мотивации Валерия Карпина хочется выходить на поле и биться за тренера.

"Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова.
За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя", - сказал Митрюшкин "Матч ТВ".

Антон Митрюшкин дебютировал за сборную России в матче против национальной команды Никарагуа. Встреча состоялась 27 марта в Краснодаре. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года. Всего под его руководством национальная команда провела 31 матч, одержала 21 победу, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

