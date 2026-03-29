Экс-игрок "Крыльев Советов": хоть Гвардиолу в клуб приглашай - он ничего не сделает

"Если не нравился Адиев, можно было поменять его после первой части чемпионата и дать новому тренеру время подготовить команду зимой.
А сейчас хоть Гвардиолу приглашай - он ничего не сделает", - сказал Бараса "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Крыльев Советов" хочет расторгнуть контракт со своим главным тренером.
Магомед Адиев возглавляет самарский клуб с начала июня 2025 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 22 матчах.