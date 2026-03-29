Экс-игрок "Крыльев Советов": хоть Гвардиолу в клуб приглашай - он ничего не сделает

Бывший футболист "Крыльев Советов" Нериус Бараса высказался о возможной отставке главного тренера клуба Магомеда Адиева.

А сейчас хоть Гвардиолу приглашай - он ничего не сделает", - сказал Бараса "Чемпионату"

Нериус Бараса заявил, что руководству "Крыльев Советов" необходимо было менять Магомеда Адиева в зимнюю паузу."Если не нравился Адиев, можно было поменять его после первой части чемпионата и дать новому тренеру время подготовить команду зимой.Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Крыльев Советов" хочет расторгнуть контракт со своим главным тренером.Магомед Адиев возглавляет самарский клуб с начала июня 2025 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 22 матчах.