Первая лига

Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Стрепетов заявил, что Соболев поведёт "Зенит" к чемпионству

Алексей Стрепетов оценил игру Александра Соболева и отметил его влияние на результаты "Зенита".
По мнению бывшего футболиста, нападающий сумел справиться с критикой и доказать свою пользу команде.

- У Саши есть характер лидера. На него шло много негатива, где-то это было заслуженно. Он всё это переборол. Соболев смог доказать своим скептикам, что он может приносить пользу "Зениту". Он поведёт команду к чемпионству, - передаёт слова Стрепетова "Советский спорт".

В текущем розыгрыше чемпионата форвард отметился шестью голами и двумя результативными передачами в 20 матчах. В Кубке России на его счету три забитых мяча и одна голевая передача в девяти встречах.

Петербургский клуб после 22 туров занимает второе место в таблице, отставая от лидера на один балл.

