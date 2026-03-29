Стрепетов заявил, что Соболев поведёт "Зенит" к чемпионству

- У Саши есть характер лидера. На него шло много негатива, где-то это было заслуженно. Он всё это переборол. Соболев смог доказать своим скептикам, что он может приносить пользу " Зениту ". Он поведёт команду к чемпионству, - передаёт слова Стрепетова "Советский спорт"

По мнению бывшего футболиста, нападающий сумел справиться с критикой и доказать свою пользу команде.В текущем розыгрыше чемпионата форвард отметился шестью голами и двумя результативными передачами в 20 матчах. В Кубке России на его счету три забитых мяча и одна голевая передача в девяти встречах.Петербургский клуб после 22 туров занимает второе место в таблице, отставая от лидера на один балл.