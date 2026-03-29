Первая лига

Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Футболист "Сочи" - о Морено: он перестал слышать игроков

Кирилл Заика высказался о работе Роберта Морено в "Сочи".
Футболист отметил, что на старте всё складывалось позитивно, однако позже ситуация в команде ухудшилась.

- С Морено первые полгода я получал удовольствие, несмотря на то, что мы вылетели. Как команда играла: были горящие глаза. Поэтому я остался в клубе.

А дальше он стал делать ставку не на тех. Качество терялось, он никого не слышал, - цитирует игрока "Матч ТВ".

Морено возглавлял "Сочи" с 2023 по 2025 год. При нём команда сначала вылетела из РПЛ, но затем смогла вернуться в высший дивизион, однако уже по ходу текущего сезона тренер покинул свой пост.

Сейчас южане замыкают таблицу чемпионата, имея в активе девять очков после 22 матчей.

Опубликовал:
