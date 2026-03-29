Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Мартынович - о Кордобе: это нападающий номер один

Александр Мартынович оценил вклад Джона Кордобы в игру "Краснодара" и подчеркнул значимость форварда для команды.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению бывшего защитника "быков", именно колумбиец во многом определяет атакующий потенциал клуба.

- Это нападающий номер один, который определяет игру "Краснодара". Иногда он придумает голы из ничего.

Когда я ещё был в "Краснодаре", он как раз только пришёл, но было сразу видно, что это максимально заряженный игрок, - цитирует Мартыновича Metaratings.ru.

Кордоба выступает за южан с 2021 года и в текущем сезоне демонстрирует высокую результативность: на его счету 18 голов и 8 ассистов в 30 матчах.

После 22 туров "Краснодар" лидирует в чемпионате России с 49 очками, опережая ближайшего преследователя на один балл.

