Мартынович - о Кордобе: это нападающий номер один

- Это нападающий номер один, который определяет игру "Краснодара". Иногда он придумает голы из ничего.
Когда я ещё был в "Краснодаре", он как раз только пришёл, но было сразу видно, что это максимально заряженный игрок, - цитирует Мартыновича Metaratings.ru.
Кордоба выступает за южан с 2021 года и в текущем сезоне демонстрирует высокую результативность: на его счету 18 голов и 8 ассистов в 30 матчах.
После 22 туров "Краснодар" лидирует в чемпионате России с 49 очками, опережая ближайшего преследователя на один балл.