Первая лига

Чайка
2 - 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1
УралЗавершен

"Фламенго" после ЧМ-2026 хочет приобрести вингера "Зенита" - источник

Интерес к вингеру "Зенита" Луису Энрике проявляют в Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает UOL, в числе претендентов на игрока находится "Фламенго". По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро может перейти к конкретным действиям после чемпионата мира 2026 года. При этом в Санкт-Петербурге рассчитывают выручить за него не менее 40 миллионов евро.

Луис Энрике перебрался в "Зенит" в начале 2025 года из "Ботафого". С тех пор он провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт пять забитых мячей и шесть голевых передач.

