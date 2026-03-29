Как сообщает UOL, в числе претендентов на игрока находится "Фламенго". По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро может перейти к конкретным действиям после чемпионата мира 2026 года. При этом в Санкт-Петербурге рассчитывают выручить за него не менее 40 миллионов евро.
Луис Энрике перебрался в "Зенит" в начале 2025 года из "Ботафого". С тех пор он провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт пять забитых мячей и шесть голевых передач.
"Фламенго" после ЧМ-2026 хочет приобрести вингера "Зенита" - источник
Интерес к вингеру "Зенита" Луису Энрике проявляют в Бразилии.
