Карпин назвал самого талантливого футболиста сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о самом талантливом футболисте национальной команды.
По словам Карпина, Головин - самый талантливый и упорный футболист в сборной России.

- Неправильно было бы выделять кого-то. Но чтобы никому не было обидно, все с этим согласятся.
Самый талантливый и упорный — Александр Головин. Важно, что он и упорный, потому что на одном таланте не сможешь играть, - приводит слова Карпина РФС.

Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. На счету Головина 52 матча в составе сборной России и девять забитых мячей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего россиянина в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

