В "ПСЖ" отреагировали на ситуацию между Сафоновым и Забарным

В "ПСЖ" спокойно отреагировали на эпизод с Матвеем Сафоновым и Ильёй Забарным во время тренировки команды. Ранее сообщалось, что украинский защитник и российский вратарь не пожали руки перед двусторонним матчем.

Как передаёт PSG Community, внутри клуба не считают ситуацию конфликтной. По информации источника, между футболистами нет напряжения, а руководство и тренерский штаб не увидели в произошедшем проблемы.



Парижская команда продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала" в обычном режиме. Решающий матч турнира состоится 30 мая.