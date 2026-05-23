Динамо Мх
2 - 0
Урал
Акрон
0 - 1
Ротор

Бавария
3 - 0
Штутгарт

В "ПСЖ" отреагировали на ситуацию между Сафоновым и Забарным

В "ПСЖ" спокойно отреагировали на эпизод с Матвеем Сафоновым и Ильёй Забарным во время тренировки команды. Ранее сообщалось, что украинский защитник и российский вратарь не пожали руки перед двусторонним матчем.
Как передаёт PSG Community, внутри клуба не считают ситуацию конфликтной. По информации источника, между футболистами нет напряжения, а руководство и тренерский штаб не увидели в произошедшем проблемы.

Парижская команда продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала" в обычном режиме. Решающий матч турнира состоится 30 мая.

