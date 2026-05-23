"Ахмат" оформил первый летний трансфер - источник

"Ахмат" усилил состав полузащитником французского "Генгама" Калиду Сидибе.
Фото: ФК "Ахмат"
Как сообщает "Чемпионат", грозненский клуб уже подписал контракт с малийским хавбеком.

В завершившемся сезоне 26-летний футболист провёл 30 матчей во всех турнирах. На счету опорного полузащитника два забитых мяча и две голевые передачи. По данным Transfermarkt, стоимость Сидибе оценивается примерно в два миллиона евро.

Минувший сезон команда из Грозного завершила на девятой позиции в чемпионате России, набрав 37 очков.

