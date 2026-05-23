Денис Глушаков перенес операцию

"Перенес операцию на тазобедренном суставе, были некоторые артрозы. Операция прошла удачно, скоро ждем на всех площадках России", - цитирует Глушакова ТАСС.
Глушаков завершил профессиональную карьеру в октябре прошлого года. Будучи футболистом он играл за такие команды, как подмосковные "Химки", нижегородский "Пари НН", грозненский "Ахмат", московский и костромской "Спартак", "Локомотив", а также армянский "Урарту".
В составе национальной сборной России экс-полузащитник провел 57 матчей и отметился пятью забитыми голами.