Экс-игрок "Динамо": хочется более яркой игры от бело-голубых

- Под руководством Гусева команда выступает довольно неплохо. Если взять по результатам, конечно, хочется более яркой и агрессивной игры, особенно в домашних матчах, потому что команда на это способна, - приводит слова Граната Metaratings.
По итогам 23 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом в своем активе. С декабря прошлого года главным тренером бело-голубых является Ролан Гусев - контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России бело-голубые сыграли вничью с "Краснодаром" на домашнем стадионе - ответная встреча состоится на поле южан.