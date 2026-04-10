Экс-игрок "Динамо": хочется более яркой игры от бело-голубых

Бывший футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался об игре бело-голубых.
По словам Граната, "Динамо" выступает неплохо, но хотелось бы видеть более яркую игру.

- Под руководством Гусева команда выступает довольно неплохо. Если взять по результатам, конечно, хочется более яркой и агрессивной игры, особенно в домашних матчах, потому что команда на это способна, - приводит слова Граната Metaratings.

По итогам 23 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом в своем активе. С декабря прошлого года главным тренером бело-голубых является Ролан Гусев - контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России бело-голубые сыграли вничью с "Краснодаром" на домашнем стадионе - ответная встреча состоится на поле южан.


