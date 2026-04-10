В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Мантуана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Густаво Мантуана.
По словам Семака, на данный момент нет футболистов, которые точно не сыграют с "Краснодаром".

- Пока тех, кто точно не сыграет в матче с "Краснодаром", нет. По Мантуану вопрос открыт — он тренируется индивидуально, - приводит слова Семака "Чемпионат".

В текущем сезоне Густаво Мантуан провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

В воскресенье, 12 апреля, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

