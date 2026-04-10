Гендир "Динамо" Мх ответил на вопрос о зарплате Евсеева

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о заработной плате Вадима Евсеева в клубе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Шамиль Газизов заявил, что не может сказать точную сумму.

"Уровень Евсеева выше того, сколько он может получать. Я бы не зацикливался здесь на деньгах. Не могу подтвердить, это точно. Но около того, что публикуется", - сказал Газизов "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что российский специалист получает около 13,8 миллионов рублей в год.

Вадим Евсеев возглавляет махачкалинское "Динамо" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 9 матчей, одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений в лиге.

