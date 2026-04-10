Игрок "Ростова" рассказал, чем "Спартак" Карседо отличается от команды Станковича

"Я бы сказал, что при Станковиче, когда он только пришёл, спартаковцы были очень агрессивные. Сейчас они не такие.
Сомневаюсь, что они будут в разобранном состоянии в матче с нами. Это хорошая команда", — передаёт слова Кучаева "Матч ТВ".
После 23 туров "Спартак" с 41 очком располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Ростов" с 25 баллами занимает 10-ю позицию.
Команды сыграют друг с другом в 24 туре на "Ростов Арене". Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16:30 мск.