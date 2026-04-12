Черданцев выделил фаворита в матче "Зенит" - "Краснодар"

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о предстоящем матче 24 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Черданцева, "Зенит" является фаворитом матча, потому что "Краснодар" уже растратил много сил.

- "Зенит" — однозначный фаворит, "Краснодар" уже едет просто на ободах. Потрачены силы в матче с "Динамо", не было возможности сделать нормальную ротацию.

Плюс пропускает матч Черников, это большая проблема. С точки зрения настроя на игру команда будет готова на сто процентов, но в плане сил будет тяжеловато, - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

