Тарханов ответил, сможет ли "Спартак" одержать легкую победу над "Ростовом"

- Может ли "Спартак" на кураже легко обыграть "Ростов"? Нет, "Ростов" тоже неплохая команда, плюс играют дома.
Самоотдача будет сумасшедшая. "Спартак" может сыграть, а может и не сыграть… При Карседо они стали играть более стабильно, - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
Сегодня, 12 апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени.
По итогам 23 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, ростовчане занимают десятое место с 25 очками в своем активе. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась ничьей 1:1.