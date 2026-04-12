Тарханов ответил, сможет ли "Спартак" одержать легкую победу над "Ростовом"

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 24 тура РПЛ "Ростов" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Тарханова, "Спартаку" не получится одержать легкую победу, потому что "Ростов" хорошо играет дома.

- Может ли "Спартак" на кураже легко обыграть "Ростов"? Нет, "Ростов" тоже неплохая команда, плюс играют дома.

Самоотдача будет сумасшедшая. "Спартак" может сыграть, а может и не сыграть… При Карседо они стали играть более стабильно, - цитирует Тарханова "Матч ТВ".

Сегодня, 12 апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени.

По итогам 23 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, ростовчане занимают десятое место с 25 очками в своем активе. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась ничьей 1:1.

