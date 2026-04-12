Глушаков - о тренерской карьере: нет хороших предложений

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что его тянет к работе тренером.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Глушакова, он хочет работать тренером, но у него нет достойных предложений.

- К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали, - цитирует Глушакова ТАСС.

Денис Глушаков завершил карьеру профессионального футболиста в октябре прошлого года, последним клубом полузащитника были подмосковные "Химки". Также Глушаков выступал за армянский "Урарту", костромской "Спартак", "Пари НН", "Ахмат", московский "Спартак", столичный "Локомотив".

На данный момент экс-игрок сборной России выступает за медиафутбольный клуб "СКА-Ростов", владельцем которого является исполнитель Василий Вакуленко (Баста).

