Глушаков - о тренерской карьере: нет хороших предложений

- К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали, - цитирует Глушакова ТАСС.
Денис Глушаков завершил карьеру профессионального футболиста в октябре прошлого года, последним клубом полузащитника были подмосковные "Химки". Также Глушаков выступал за армянский "Урарту", костромской "Спартак", "Пари НН", "Ахмат", московский "Спартак", столичный "Локомотив".
На данный момент экс-игрок сборной России выступает за медиафутбольный клуб "СКА-Ростов", владельцем которого является исполнитель Василий Вакуленко (Баста).