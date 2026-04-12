Экс-игрок "Зенита": "Спартак" должен обыгрывать "Ростов"

- Дело не в кураже, дело в том, что Карседо определился с составом и чисто бьет в тех футболистов, которые приносят результат.
Если еще добавить все проблемы "Ростова" — финансовые, логистические и так далее — команда Альбы просто не выдержит, и "Спартак" должен ее обыгрывать, - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Сегодня, 12 апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени.
По итогам 23 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, ростовчане занимают десятое место с 25 очками в своем активе. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась ничьей 1:1.