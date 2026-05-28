Сборные России и Египта смогут провести в матче по 11 замен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в товарищеской игре против Египта будет возможность поменять всех игроков.
"В матче с Египтом договорились с соперником, что сможем использовать по 11 замен. С этим к нам обратилась принимающая сторона и мы пошли навстречу", - цитирует Карпина "СЭ".

Также тренер отметил, что данная поправка к правилам игры была одобрена в марте. Таким образом в международных товарищеских матчах с участием первых сборных теперь можно проводить, как минимум, 8 замен, а по договоренности с соперником 11.

Контрольный поединок, в котором сборная Египта примет у себя дома Россию, состоится сегодня, 28 мая. Встреча пройдет на Каирском международном стадионе и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, еще в рамках этого сбора команда Валерия Карпина сыграет против Буркина Фасо и Тринидада и Тобаго.

