В агентстве Тедеско высказались о возможном возвращении тренера в РПЛ

Футбольное агентство CAA Base оценило возможное возвращение в Россию экс-наставника "Спартака" Доменико Тедеско.
"Возвращение Доменико Тедеско в РПЛ на данный момент не является актуальным вопросом.

Сейчас он в некотором смысле восстанавливается. Но это не исключает возможности того, что в какой-то момент что-то снова произойдет. Посмотрим", - ответили в агентстве.

Доменико Тедеско возглавлял московский "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года. Впоследствии специалист работал главным тренером немецкого "РБ Лейпциг" и национальной сборной Бельгии. Последним клубом в его тренерской карьере стал турецкий "Фенербахче", который он принял после ухода Жозе Моуринью и покинул 27 апреля текущего года.

Источник: Sport24

