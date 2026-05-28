В агентстве Тедеско высказались о возможном возвращении тренера в РПЛ

"Возвращение Доменико Тедеско в РПЛ на данный момент не является актуальным вопросом.
Сейчас он в некотором смысле восстанавливается. Но это не исключает возможности того, что в какой-то момент что-то снова произойдет. Посмотрим", - ответили в агентстве.
Доменико Тедеско возглавлял московский "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года. Впоследствии специалист работал главным тренером немецкого "РБ Лейпциг" и национальной сборной Бельгии. Последним клубом в его тренерской карьере стал турецкий "Фенербахче", который он принял после ухода Жозе Моуринью и покинул 27 апреля текущего года.
