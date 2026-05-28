Григорий Иванов высказался о своем будущем на посту президента "Урала"

"На данный момент продолжаю работу в клубе. А что дальше... Посмотрим, что решат акционеры. Пока ничего определенного я вам не скажу.
В любом случае "Урал" — моя жизнь. Хочу остаться в футболе. Если здоровье позволит, то я готов продолжать бороться за "Урал", - сказал Иванов.
По итогам завершившегося чемпионата Первой лиги "Урал" финишировал на третьем месте в турнирной таблице. В двух сытковых матчах за право выступать на будущий сезон в РПЛ команда Василия Березуцкого проиграла махачкалинскому "Динамо" (0:1, 0:2).
65-летний Иванов занимает пост президента екатеринбургского клуба с марта 2003 года.