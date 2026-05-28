"Отпустим 8-9 человек". Иванов - об изменениях в составе "Урала"

"Расстанемся с теми футболистами, у кого закончились контракты. Наверное, отпустим 8-9 человек, Скорее всего, не продлим соглашения. Но, конечно, намерены и укрепиться. Пока без фамилий", - сказал Иванов.
"Урал" завершил сезон на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата и попал в зону стыковых матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге. По итогам двух игр екатеринбургская команда проиграла махачкалинскому "Динамо" (0:1, 0:2). Таким образом сезон 2026/2027 "шмели" вновь начнут в Первой лиге.
Источник: "СЭ"