Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

"Отпустим 8-9 человек". Иванов - об изменениях в составе "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, какие изменения ждут состав команды этим летом.
Фото: ФК "Урал"
"Расстанемся с теми футболистами, у кого закончились контракты. Наверное, отпустим 8-9 человек, Скорее всего, не продлим соглашения. Но, конечно, намерены и укрепиться. Пока без фамилий", - сказал Иванов.

"Урал" завершил сезон на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата и попал в зону стыковых матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге. По итогам двух игр екатеринбургская команда проиграла махачкалинскому "Динамо" (0:1, 0:2). Таким образом сезон 2026/2027 "шмели" вновь начнут в Первой лиге.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится