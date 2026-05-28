В "Урале" прокомментировали будущее Селихова

"Мы с ним переговорили после ответного матча с Махачкалой. Он сказал, что готов дальше биться за "Урал" и доказывать. Намерен остаться.
У него действующий контракт. Не слышал, чтобы он куда-то собрался уходить. Мы очень рады, что он оказался в нашем клубе", - сказал Иванов.
Александр Селихов присоединился к "Уралу" в феврале прошлого года, перейдя в качестве свободного агента из московского "Спартака". Действующий контракт вратаря к клубом из Екатеринбурга рассчитан до 30 июня 2028 года.
В минувшем сезоне 32-летний голкипер провел 28 матчей за уральскую команду, в которых пропустил 15 мячей и 15 раз оставил ворота "сухими".
